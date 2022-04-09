«مجيدة».. أحدث مفاجآت نور اللبنانية في راجعين يا هوى

تواصل نور اللبنانية مفاجآتها للجمهور بمزيد من المشاكل النفسية التي تعاني منها، لتكشف عن اسمها الحقيقي الذي اعتادت اخفاءه عن الجميع وهو مجيدة، وذلك من خلال شخصية الدكتورة النفسية ماجي التي تجسدها في مسلسل راجعين يا هوى، الذي يُعرض حالياً على قنوات cbc وcbc drama وdmc وdmc drama، بالتوازي مع منصة Watch It.

تطورات مسلسل راجعين يا هوى

مع تطور الأحداث نكتشف المزيد من الأسرار التي تخفيها ماجي عن شخصيتها، فبالإضافة إلى إصابتها بالرهاب من ركوب الطائرات وعدم قدرتها على التغلب على هذه المشكلة برغم كونها طبيبة نفسية، نكتشف أنها تخجل من اسمها الحقيقي وتخفيه عن الجميع ولا يعرف سرها سوى أقرب الناس إليها، وهذا ما ينكشف عندما تناديها والدتها بـ مجيدة، لينتابها التوتر، وتنهي الحوار معها وهي تستشيط غضباً.

تفاصيل شخصية نور براجعين يا هوى

ومن جهة أخرى، تعيش ماجي علاقة عاطفية مع بليغ أبو الهنا (خالد النبوي) يشوبها الكثير من التوتر، إلا أن علاقتهما شهدت تحسنا ملحوظا إلى الحد الذي جعل بليغ يطلب مساعدتها فى علاج ابن أخيه طارق أبو الهنا (نور النبوي)، ويبقى السؤال إلى متى ستظل ماجي محتفظة بسرها؟ وهل هناك المزيد من الأسرار؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

ومسلسل راجعين يا هوى تصدر قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة عبر منصة واتش ات، وجاء في المركز السابع، والمسلسل من نوعية المسلسلات الاجتماعية الكوميدية التي تدور أحداثها حول بليغ أبو الهنا الذي كان يعيش خارج مصر وبعدها يعود مرة أخرى إلى مصر يبحث عن ورقه بعد خسارة أمواله.