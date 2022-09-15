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المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 22.6 مليار دولار في 7 أشهر

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منى صلاح
06:21 م | الخميس 15 سبتمبر 2022
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حققت خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2022، ارتفاعا بمقدار 22.6 مليون دولار، لتسجل نحو 18.72 مليار دولار «مقابل نحو 18.69 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق».

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2022، نحو 2.38 مليار دولار «مقابل نحو 2.79 مليار دولار خلال يوليو 2021».. بحسب بيان البنك المركزي، قبل قليل.

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منى صلاح
بقلم منى صلاح

مسؤول ملف البنوك بجريدة الوطن، وحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة، ودبلوم الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية.