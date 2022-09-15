المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 22.6 مليار دولار في 7 أشهر
كتب:
منى صلاح
06:21 م | الخميس 15 سبتمبر 2022
البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حققت خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2022، ارتفاعا بمقدار 22.6 مليون دولار، لتسجل نحو 18.72 مليار دولار «مقابل نحو 18.69 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق».
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2022، نحو 2.38 مليار دولار «مقابل نحو 2.79 مليار دولار خلال يوليو 2021».. بحسب بيان البنك المركزي، قبل قليل.