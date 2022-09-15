لطيفة عن مشاركتها في ملتقى «أولادنا»: الأطفال يمتلكون مواهب فنية عظيمة

أعربت الفنانة لطيفة، عن سعادتها لمشاركتها في حفل افتتاح الدورة السادسة من ملتقى «أولادنا»، لذوي الاحتياجات الخاصة الذي من المقرر أن ينطلق اليوم الخميس، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

لطيفة: لم أتردد لحظة حينما عرض عليّ المشاركة

وأضافت «لطيفة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها فخورة وسعيدة بالمشاركة في هذا الحدث الكبير الذي يشارك فيه عدد من الدول حول العالم، وأنها لم تتردد مطلقاً فى الموافقة على المشاركة فيه حينما اتصلت بها الدكتورة سهير عبدالقادر، رئيس الملتقى.

لطيفة تشدو في الحفل بمشاركة عدد من الفنانين

وعن مشاركة أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة معها في الأغنية الرئيسية أوضحت: «أولاد ملتقى أولادنا هم أولادي، ربما خلقهم الله من ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن لديهم مواهب عظيمة».

ومن المقرر أن تنطلق الدورة السادسة للملتقى مساء اليوم الخميس، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من الفنانين و6 وزراء وهم: الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

ويحيي حفل الافتتاح عدد كبير من نجوم الفن والإبداع، وهم الفنانة لطيفة، والتي تقدم أغنية جديدة بصوتها من ألحان عمرو مصطفى، وكلمات أمير طعيمة وتوزيع تومي، كما يقدم الفنان مجد القاسم ونيفين رجب أغنية «كلنا إنسان»، فضلاً عن مشاركة الدول الأجنبية في عرض فني يتم تقديمه في الافتتاح.