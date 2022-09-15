استشاري: 3 علامات للإصابة بمرض الشريان الرئوي.. اذهبوا للطبيب فورا

أكد الدكتور يوسف الأمين، مدير وحدة أمراض الشريان الرئوي بالقصرالعيني، أن مرض ارتفاع ضغط الشريان يصعب اكتشافه فى المراحل الأولى وذلك بسبب غياب العلامات المرضية التي تدل عليه بالكشف الطبي التقليدي، والتي تتشابه مع أمراض القلب والرئة.

وعن أعراض مرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، حدد «يوسف» بعض الأعراض منها «الدوار، وزيادة ضربات القلب، والنهجان الشديد والمبالغ فيه».

10% من مصابي الشريان الرئوي تكون لأسباب مجهولة

وأضاف يوسف الأمين على هامش ندوة نظمها القصر العيني بالتعاون مع «إيفا فارما» أنه يجب على المواطنين التوجه فورًا إلى الطبيب في حال ظهور هذه العلامات، وإجراء مجموعة من الفحوصات الدقيقة للتأكد من التشخيص والاطمئنان، مشيرًا إلى أن الدراسة التي أجراها القصر العيني أظهرت أن 10% من مصابي الشريان الرئوي تكون لأسباب مجهولة وغير معروفة.

وعن معدلات انتشار الشريان الرئوي، قال الدكتور يوسف الأمين إن معدلات الإصابة بهذا المرض تتراوح من 48 لـ60 لكل مليون نسمة عالميًا، ورغم انخفاض معدلات الإصابة بارتفاع الشريان الرئوي إلاً أنه يعتبر من الأمراض الخطيرة للغاية وعلاجه مكلف وفي حال عدم اكتشافه قد يؤدي إلى الوفاة المبكرة.

مجهودات الدولة لتوفير العلاج

وأثنى مدير وحدة أمراض الشريان الرئوي بالقصر العيني على دور الدولة المصرية ممثلة في الشركات الوطنية للأدوية «إيفا»، لتوفير علاج مرض الشريان الرئوي الباهظ الثمن وتخفيضه للمواطنين بأسعار مناسبة، موضحًا أن وحدة أمراض الشريان الرئوي بالقصر العيني أسست منذ عام 2010، واستطاعت استقبال العديد من المرضى وتقديم الخدمات الصحية المختلفة لهم.

وأوضح الدكتور يوسف الأمين، أن «الشريان الرئوي»، مرض يمكن التعايش معاه من خلال الالتزام التام بالعلاج، والمتابعة المستمرة واتباع نظام غذائي سليم كما يصفه الطبيب المشرف على الحالة.