مصرع شاب دهسه أتوبيس في شارع القصر العيني

لقي شاب مصرعه دهسا أسفل عجلات أتوبيس، بعد سقوطه من فوق دراجته النارية في شارع القصر العيني، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة.

مصرع شاب دهسًا

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بمصرع شاب أسفل عجلات أتوبيس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة شاب يدعى «س م» 22 سنة.

وكشفت التحريات، أن الشاب كان يستقل دراجة نارية مع صديق له، وخلال سيرهما لم يشاهدا أعمال الحفر الجارية في شارع قصر العيني، فسقطت الدراجة النارية وصديقه في حفرة، بينما سقط المتوفي على الأسفلت في قدوم أتوبيس كان مسرعا ولم يستطع قائده التحكم فيه فدهس الشاب ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

مصرع عامل سقط من الطابق الـ 22 بأحد الفنادق

من ناحية أخرى، تكثف مباحث القاهرة جهودها؛ لكشف غموض سقوط عامل من الطابق الـ 22 بأحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وتلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بمصرع عامل إثر سقوطه من الطابق الـ 22 بأحد الفنادق بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عبد الله عبد الفتاح عبد الفتاح» في العقد الثالث من عمره، عامل نظافة بالفندق، وسط بركة من الدماء.

وبسؤال العاملين بالفندق، أكدوا أنه أثناء قيام العامل بمهام عمله، وتحديدا تنظيف الزجاج الخارجي في الطابق الـ 22 بالفندق، اختل توازنه وسقط على الأرض جثة هامدة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.