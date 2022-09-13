«جنايات الأقصر» تقضي بإعدام قاتل زوجته.. منع عنها الطعام والشراب 4 سنوات

قضت محكمة جنايات الأقصر الدائرة الأولى، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية المستشارين أحمد عصام الدين، ونهاد أبو النصر، أسامة أحمد محمود، وأمانة سر محمد حفني محمد، بإعدام المتهم «أبو السعود.ب.خ»، شنقًا، لقتله زوجته بالاحتجاز والتعذيب ومنع الطعام عنها لمدة 4 سنوات.

إعدام المتهم بقتل زوجته شنقًا في الأقصر

وجاء في قرار الإحالة للمحاكمة أنه في الدعوى رقم 1023 لسنة 2022 جنايات مركز طيبة والمقيدة برقم 225 لسنة 2022، والمتهم فيها أبو السعود بدري محمد بارتكاب جريمة مأساوية مع زوجته بالتجويع وحرمانها من الغذاء السليم، إذ إن ترتيبها كان رقم 3 بين زوجاته وكانت تصغره بـ 30 عامًا.

وذكرت تحقيقات النيابة «خصص لها المتهم مسكنا ودارا مستقلة، وبدأت مشاكله معها وخلافاته منذ الليلة الأولى من زواجه، حيث ادعى عليها وطعنها في شرفها بأنها ليست بكرا، إلا أنه ثبت عذريتها وبعد أن أنجبت له الولد، تأججت نار الغيرة والحقد لدى ابنه الأكبر من زوجته الأخرى فأوشى إليه بأن المجني عليها تراوده عن نفسها وتريده عشيقا لها، ولم يتأكد من ذلك ومن صحة ذلك الادعاء وبدأ يفكر كيف يتخلص منها وقتلها، فدبر أمره حتى هداه تفكيره الشيطاني، إلى وسائل أخرى غير معتادة للقتل وذلك بطريق الامتناع عن الطعام والغذاء الكافي حتى تموت موتا بطيئا ولا يفتضح أمره».

عامل يحبس زوجته داخل منزلها ويغلق جميع النوافذ عليها

وبينت:«حبسها المتهم داخل منزلها وأوصد عليها باب المنزل وأغلق جميع نوافذه للحيلولة بينها وبين الهروب وقام بوضع بعض الكلاب المتوحشة أمام باب منزله، وكان يتردد عليها كل بضعة أيام ليلقي لها ببعض اللقم اليابسة لمدة أربع سنوات متتالية، بل وصل الأمر بها إلى أن تمد يدها خارج الباب لتأخذ من بعض بقايا طعام الكلاب حتى تسد رمقها».

وتابعت:«كان بمقدور المتهم قتلها برصاصة أو برصاصات ليرديها قتيلة في لحظتها أو الاعتداء عليها بأي آلة حادة أو أداة أخرى تنهي حياتها في لحظات، لكنه أمعن في تعذيبها، وتفنن في إيذائها وعذابها وتلذذ على أوجاعها لم يرحمها بسبب بكائها وعويلها، لم تشفع لها توسلاتها إليه، ومنظر جسدها النحيل الذي انهار جوعا، بل تركها تتجرع الموت في كل لحظة تعيش العذاب كل الوقت، تتنظر الموت بكل لهفة لإراحة نفسها من الآلام والأوجاع».

إرسال ملف الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية

وكانت المحكمة قررت بجلسة 6 أغسطس الماضي 2022، بإجماع الآراء إرسال ملف الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي لتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم وقد ورد رأي المفتي أنه لم تظهر في الأوراق أي شبهة تدرأ القصاص عن المتهم ومن ثم كان جزاءه القصاص لقتله المجني عليها ومن ثم فإن المحكمة حكمت حضوريا وبإجماع الآراء بإعدام أبو السعود بدري محمد شنقا حتى الموت.

الواقعة تعود لشهر فبراير الماضي

وتعود أحداث القضية إلى شهر فبراير الماضي، حيث شهدت محافظة الأقصر جريمة هزت البلاد، راحت ضحيتها ربة منزل أقدم زوجها على قتلها بخطة شيطانية ودفن جثمانها في المنزل لمدة 7 أيام.

ونجحت الشرطة في كشف غموض الجريمة، بعد ورود بلاغ عن تغيبها لأيام عدة، ليتبين أن زوجها حبسها داخل المنزل من دون طعام أو شراب قبل أن يقرر دفن جثتها والإبلاغ عن اختفائها.