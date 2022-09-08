الكشف الطبي على 1626 حالة في قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ بقرية الشخلوبة

واصلت جامعة كفرالشيخ إطلاق مجموعة من القوافل الطبية الشاملة لعدد من القرى بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.

ودفعت الجامعة ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقافلة طبية متكاملة اليوم الخميس، إلى قرية الشخلوبة، التابعة لمركز سيدي سالم، وعدد من القرى المجاورة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، استمراراً لسلسة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوي المحافظة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري، وطب وجراحة الفم والأسنان، والتمريض، بإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتورة إيناس الجندي، عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، والدكتور مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب.

مختلف التخصصات الطبية

وتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت «الجراحة العامة، وجراحة الأنف والأذن، وطب وجراحة العيون، والنساء والتوليد، وطب الأطفال، والباطنة العامة، والكبد والجهاز الهضمي، والأمراض العصبية والنفسية، وجراحة المخ والأعصاب، والأمراض الجلدية، والأمراض الصدرية، وجراحة العظام، والمسالك البولية، والقلب والأوعية الدموية، والصحة العامة والتوعية الصحية»، وذلك بمشاركة شباب أُسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

كنا أشرف على القافلة ميدانياً حمادة نافع، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات، وثروت المرشدي من الإدارة العامة لمشروعات البيئة، وحازم عياد، من الإدارة العامة لرعاية الشباب.

ومن جانبه، أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أنه جرى تنظيم عددًا من القوافل المتكاملة «صحية وبيئية، وزراعية، وبيطرية، وتثقيفية، وعلمية»، للقرى على مستوى المحافظة، وبالتعاون مجلس الوزراء والمحافظة ومجالس المدن والمجلس القومي للمرأة.

وقال «دسوقي»، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارًا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

الكشف الطبي على 1626 حالة

وأضاف «دسوقي»، أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1626 حالة من أبناء قرية الشخلوبة، التابعة لمركز سيدي سالم، وعدد من القرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.