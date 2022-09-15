«فودة» يهنئ وزير الطيران بتجديد اعتماد شهادة الأيزو لمطار شرم الشيخ

هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بتجديد اعتماد شهادة الأيزو لمطار شرم الشيخ الدولي قبل انطلاق قمة المناخ نوفمبر 2022، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مطار شرم الشيخ يستعد لاستقبال الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ حيث جرى تطوير المطار بتكلفة تتخطي مليار جنيه».

ونشرت وزارة الطيران المدني بيانا مساء اليوم، ورد فيه أنه في إطار الاهتمام بضرورة تطبيق أعلى نظم ومعايير الجودة الشاملة بالمقاييس الدولية نجح مطار شرم الشيخ الدولي في الحصول على تجديد اعتماد شهادة الأيزو (9001 – 2015 ) لمدة عام آخر وذلك بعد إجراء التفتيشات والمراجعات المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة (SGS) المتخصصة في تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة.

تسهيلات وخدمات المسافرين بالمطارات

أعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بنجاح مطار شرم الشيخ في تجديد اعتماد شهادة الأيزو والتي تعد مؤشراً إيجابياً نحو تحسين الأداء وفاعلية النظم التي يجرى تطبيقها بالمطار وتقديم التسهيلات والخدمات للمسافرين عبر المطارات المصرية.

وأشاد بجهود العاملين وتفانيهم وإخلاصهم في العمل والتي كان لها الأثر الأكبر في تحقيق هذا الاجتياز وخاصة في إطار استعدادات مطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في قمة المناخ COP27 خلال شهر نوفمبر المقبل، مؤكدًا ضرورة بذل مزيد من الجهد والعطاء وتطبيق المتطلبات والمعايير الدولية من أجل الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية.

تسليم شهادة الأيزو

وقامت الشركة المانحة بتسليم شهادة الأيزو بحضور الطيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي والدكتورة أميرة السيد مستشار البيئة وتغير المناخ بوزارة الطيران والمهندس حاتم صبري مدير عام الجودة بالشركة المصرية للمطارات وفريق عمل قطاع السلامة والجودة بالشركة المصرية للمطارات.