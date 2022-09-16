كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية «أونلاين» في خطوات بسيطة

تقدم وزارة الداخلية خدمات كثيرة للمواطنيين، من خلال موقعها الإلكتروني للتوفير عليهم الكثير من الوقت والمجهود، ومن ضمن تلك الخدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

وخلال التقرير التالى، توضح «الوطن» كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال إتباع عدد من الخطوات المبسطة تنتهى بالاستعلام عن المخالفات المرورية.

وأولى تلك الخطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية تكون عن طريق الدخول الى موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط https://moi.gov.eg/home/directoryservices وبعدها تقوم بتسجيل الدخول على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب عبر الموقع، يمكنك إنشاء حساب، وتسجيل الدخول.

دليل الخدمات

أما الخطوة التالية للاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع وزارة الداخلية تكون عن طريق الضغط على أيقونة «دليل الخدمات» وفي خانة «المرور» تقوم بالضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية، وإدخال بياناتك وكتابة البيانات المطلوبة، وأبزرها تحديد أرقام وحروف لوحة السيارة، ثم إدخال أرقام الرخصة، ثم في النهاية الضغط على «إجمالي المخالفات»، وستظهر لك قيمة المخالفات المرورية.

تجديد رخصة مركبة

كما تقدم وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني خدمات أخرى ومن بينها تجديد رخصة مركبة، بدل فاقد رخصة مركبة، بدل فاقد رخصة قيادة، بدل تالف رخصة قيادة.