تامر فرج مناشدا أصدقائه: تعالوا زوروني.. نلحق بعض قبل ما نموت

ناشد الفنان تامر فرج، أصدقائه لزيارته في منزله والتواصل الدائم معه، بعد أيامٍ قليلة من احتفاله بعيد ميلاده السابع والأربعين، قائلًا: «أشكر كل من هناني بعيد ميلادى بس ليا عندكم طلب، خصوصًا من أصدقائى القدامى».

وأضاف تامر فرج، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا راجل ماليش في الخروج، وبستمتع بجلوسى في بيتى بين أسرتى وحيواناتى، وبكون يا إما في البيت يا إما بصور، فمن فضلكم تعالوا زورونى».

زوجة مضيافة

وتابع «فرج»: «بقدم لكم دعوة مفتوحة في أي وقت رجلكم تجيبكم أكتوبر اتصلوا بيا ولو موجود عدوا عليا نشوف بعض، وأنا مابعملش ترتيبات لما حد يزورنى، والحمد لله ربنا رزقنى بزوجة مضيافة وحبوبة وبتفرح بأصدقائى، فمفيش إزعاج ولا تعب».

لعنة السوشيال ميديا

واستطرد «فرج»: «تعالوا نشوف بعض يا جماعة بدل الرسايل، لأنّ الملعونة السوشيال ميديا بتخدعنا وبتحسسنا أننا قريبين من بعض في حين أننا بكده بنبعد عن بعض قوي لما بنكتفى بمقابلة بعض فى عالم افتراضي، احنا محتاجين نشوف بعض ونتفاعل مع بعض».

وشدد على أهمية الاتصال المُباشر بين الأصدقاء: «صدقونى احساس صعب قوي لما تأجل مقابلة صديقك وتقابله بعد كده وأنت بتغسله أو وأنت شايله في صندوق.. تعالوا نلحق بعض قبل ما نتخطف من بعض».