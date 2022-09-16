«خطة النواب»: مشروعات البنية التحتية مهدت الطريق للمستثمرين والصناعات التحويلية

قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن البنية التحتية المصرية في عهد الرئيس السيسي شهدت تطورا كبيرا بعدما كانت مصر تفتقر البنية التحتية بمفهومها الحقيقي، بالإضافة لحالة التشتت التي كانت تعاني منها الدولة المصرية لسنوات.

مشروعات البنية التحتية في القرى والنجوع

وأوضح «محسب» خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري والمذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الدولة قدمت مشروعات البنية التحتية والصرف الصحي ومياه الشرب للنجوع والقرى والأقاليم من خلال مبادرة «حياة كريمة».

وذكر أن الدولة نجحت في حل مشكلة الطاقة التي كانت تعاني منها المصانع والعمالة وأصبحت مصر مُصدرة لها بعدما كانت تعاني من نقص حاد فيها وبذلك تم التمهيد للثورة الصناعية الجديدة.

أهمية البنية التحتية في الاستثمار

وأشار الدكتور أيمن محسب، إلى أن البنية التحتية ممثلة في الطرق والموانيء والسكك الحديدية تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار في مصر، وتمهد الطريق وتشجع المستثمرين الجدد.

ولفت إلى أن البنية التحتية التي تم تنفيذها لم ترهق الموازنة العامة لأنها تعتمد بشكل كبير على المنتجات المحلية، وهو مانتج عنه تمهيد الطريق بشكل مخطط ومنظم أمام المستثمرين وفتح الطريق أمام الصناعات التحويلية وقطع الطريق على تصدير المواد الخام دون تحويلها لمنتجات مصنعة.