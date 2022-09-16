في ذكرى وفاته.. أبرز تصريحات فؤاد المهندس عن عادل إمام: تلميذي البكر

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان فؤاد المهندس، الذي يعد واحدا من كبار الفنانين، حيث أطلق عليه الجمهور «ملك الكوميديا والمسرح»، لتاريخ الطويل في السينما والمسرح، واشتهر بضحكاته وأدواره الكوميدية التي مازالت راسخة في أذهان المواطنين.

وتستعرض «الوطن»، أبرز التصريحات التليفزيونية لفؤاد المهندس، خاصة علاقته بالزعيم عادل إمام.

فؤاد المهندس يتحدث عن عادل إمام

قال الفنان فؤاد المهندس، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «بصراحة»، التي كانت تقدمه الإعلامية هالة سرحان، إن عال إمام تلميذه البكر، وأنه أفضل ما فيه أنه فنان ذكي، ويفهم الجيد من السيء في الكوميديا، وكان يضيف للدور، مضيفا أنه ساعده ومنحه فرصة عندما أسند له دور «دسوقي»، سكرتير المحامي.

فواد المهندس ولطيفة

كما أضاف فؤاد المهندس، في نفس اللقاء، أنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالفنان محمد عبدالوهاب، وطلب منه أن يستمع إلى المطربة لطيفة قائلا: «أسمع ليها لأنها هتبقي مطربة عالمية».

فؤاد المهندس يتحدث عن شويكار

وفي لقاء تلفزيوني جمع فؤاد المهندس، والفنانة شويكار، تحدث الأول قائلا: «إنه قابل شويكار لأول مرة على مسرح الهوسابير في بروفات مسرحية السكرتير الفني في أواخر عام 1962، كانت في أول لقاء بيننا أليطة جدًا، وأول جملة حوار جمعه معاها على المسرح كانت أهلا أنا شويكار، فرد عليها وأنا فؤاد المهندس».