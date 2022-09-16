إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالغربية

أصيب 6 أشخاص، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم، بين سيارتين، على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، بدائرة مركز شرطة قطور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بالواقعة إلى مديرية أمن الغربية

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بإصابة عدة أشخاص، نتيجة حادث تصادم بين سيارتين علي طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وبرفقتها 4 سيارات إسعاف، وسيارات الإغاثة المرورية، الي محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، تصادم سيارتين، على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

نقل المصابين للمستشفى

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث تمهيدًا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على المركبات المتسببة في الحادث، وإعداد تقرير فني بشأنها.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الحادث، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.