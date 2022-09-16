بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث على طريق «إسكندرية الصحراوي»

أصيب 8 عمال بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب «تروسيكل» بطريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

انقلاب «تروسيكل»

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية «تروسيكل» محمل بالعمالة بطريق التحدي اتجاه الطريق الصحراوي، مما أدى إلى إصابة 8 عمال، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة إلى مكان الحادث بطريق «مصر_ اسكندرية» الصحراوي وتبين إصابة كل من: «عمر حابر عبدالفضيل 24 عامًا، عامل زراعي، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، يوسف جابر عبدالفضيل 20 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، أحلام عبدالسلام عيسى 35 عامًا، ربة منزل، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، أحمد محمد عبدالقادر، 20 عامًا، طالب، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد وعبدالله السيد البنا 18 عامًا، طالب، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم».

كما أصيب أيضا: «محمد نصر شلتوت، 17 عاما، طالب، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، عوض يوسف عوض 15 عاما، طالب، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وعمر أحمد جابر 16 عامًا، طالب، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم».

عمل الفحوصات الطبية للمصابين

وجار تقديم الخدمات الطبية والإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، ورفع حطام الحادث، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الحادث.