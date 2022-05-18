مؤشر «داو جونز» الصناعي يخسر 1000 نقطة.. أكبر تراجع منذ أكتوبر 2020

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد اليوم الأربعاء، بعد أن حذرت شركة تجزئة كبرى أخرى من ارتفاع ضغوط التكلفة، مما يؤكد المخاوف بشأن التضخم الذي أدى إلى خسائر كبيرة بالمعايير القياسية هذا العام.

مؤشر داو جونز الصناعي يحقق خسائر أكثر من 1000 نقطة

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 3.3% أو ما يعادل 1.092 نقطة، وهو أكبر انخفاض في المتوسط ​​منذ أكتوبر 2020، فيما تراجع مؤشر S&P500 بنسبة 3.8%، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو 2020، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4.5%، وهو أكبر انخفاض في قطاع التكنولوجيا، وفقاً لـ«CNBC».

وشهدت أسهم وول ستريت اليوم عمليات بيع مكثفة، في الوقت الذي ارتفع فيه 13 سهماً فقط ضمن مؤشر S&P500، ليكون انخفاض اليوم لمؤشر داو جونز بأكثر من 800 نقطة هذا العام هو الانخفاض الخامس، الذي حدث مع تكثيف عمليات بيع الأسهم خلال الشهر الماضي.

تراجع الأسهم بأكثر من 26%

وتراجعت الأسهم بأكثر من 26% يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت شركات التجزئة عن أرباح الربع الأول التي كانت أقل بكثير من تقديرات «وول ستريت»، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والتعويضات، وحققت أيضًا مبيعات أقل من المتوقع للبضائع التقديرية مثل أجهزة التلفزيون.

يأتي تقرير شركة التجزئة مباشرة بعد أن أعلنت وول مارت، أمس الثلاثاء، أرباح أقل من التوقعات، لأنها أشارت أيضًا إلى ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة، وأغلقت أسهم «وول مارت» أمس منخفضة بنسبة 11%.