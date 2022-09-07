سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء في نهاية التعاملات الصباحية

شهدت أسعار العملات، تغيرات طفيفة في البنوك التي تعمل ضمن القطاع المصرفي المصري، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، ويحرص الكثيرون على متابعة تحركات العملات المختلفة وأسعارها، ومن بينها الجنيه الإسترليني.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري اليوم، ترصده «الوطن»، في هذا التقرير، وفقًا للمواقع الخاصة بالبنوك، وجاءت الأسعار كالتالي:

البنك الأهلي المصري ومصر والإسكندرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني ضمن معاملات البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء، سعر 21.94 جنيه للشراء، و22.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر اليوم، 21.94 جنيه للشراء مقابل 22.21 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية إلى 21.93 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي والمصرف المتحد

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي «cib» مصر، 21.96 جنيه للشراء، مقابل 21.96 جنيه للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني داخل بنك المصرف المتحد 21.96 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع.

الإسكان والتعمير والمركزي المصري

وفي بنك التعمير والإسكان، سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم 22.36 جنيه للشراء مقابل 22.52 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول 21.98 جنيه للشراء، و22.28 جنيه للبيع.

وفيما يخص سعر الجنيه الإسترليني داخل البنك المركزي المصري اليوم، سجل 21.95 جنيه للشراء، و22.05 جنيه للبيع.