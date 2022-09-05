أسعار الغاز في أوروبا ترتفع 26% مع استمرار إغلاق «نورد ستريم1»

ارتفعت أسعار الغاز بسبب المخاوف من تعثر إمدادات الطاقة، بعدما أعلنت روسيا أنها لن تعيد فتح خط أنابيب الغاز الرئيسي لأوروبا، إذ كان من المفترض إعادة تشغيل خط أنابيب «نورد ستريم1»، أمس الأول، بعد إغلاقه لمدة ثلاثة أيام، ولكن شركة الطاقة الروسية «جازبروم» ذكرت اكتشافها تسريبا، إذ تتهم أوروبا روسيا باستخدامها الغاز، لابتزازها بسببب النزاع مع أوكرانيا، بحسب «بي بي سي».

قرار روسيا برفع أسعار الغاز

وكانت أسعار الغاز متقلبة للغاية خلال الأسابيع الأخيرة، إذ انخفضت بشكل واضح في الأسبوع الماضي، عندما أعلنت ألمانيا أن مرافق تخزين الغاز لديها تمتلئ بمعدل أسرع مما كان متوقعا، وبالرغم من عدم اعتماد المملكة المتحدة على الغاز من أنابيب «نورد ستريم1»، أثر قرار روسيا بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا على الأسعار، ما أدى إلى رفع التكلفة الإجمالية لسعر الغاز في المملكة المتحدة، رغم عدم اعتمادها على إمدادات الغاز.

خطط بريطانية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة

وذكر تقرير «بي بي سي» أن «ليز تراس» رئيسة وزراء بريطانيا وعدت بأنها ستعلن عن خطة للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، ومع ذلك لا تحدد الحكومة البريطانية حدا أقصى لأسعار الغاز، في حين حذرت الغرف التجارية، الشركات، الأسبوع الماضي، بأنها معرضة للإغلاق هذا الشتاء، في حال عدم تقديم خصم مناسب على أسعار الغاز المرتفعة.

من جانبه، ذكر بيل فارين برايس، خبيرالطاقة، قال إن وقت الأزمة سيأتي لاحقا هذه السنة، إذا ظل الطلب على الغاز مرتفعا، وسيتجاوز الكمية التي يمكن استيرادها، مضيفا أن النظر في اتخاذ القرارات بشأن أسعار الطاقة ستكون أهم أولويات رئيس الوزراء القادم.

حزمة مساعدات بقيمة 65 مليار يورو

وكشفت عدد من الحكومات الأوروبية عن خطط لمساعدة الشركات والمستهلكين للتأقلم على ارتفاع تكلفة الطاقة، وأعلنت ألمانيا حزمة مساعدات بقيمة 65 مليار يورو، أمس، لتخفيف من آثار ارتفاع تكلفة الطاقة، بينما ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 26% مع استمرار روسيا في إغلاق «نورد ستريم 1».

ومن المقرر أن تشمل حزمة المساعدات، والتي تعد أكبر بكثير من حزمتي مساعدات سابقتين، مدفوعات لمرة واحدة للشركات الصغيرة، كثيفة استخدام الطاقة، وكذلك بعض الإعفاءات الضريبية، وبحسب «بي بي سي»، تحاول أوروبا فصل نفسها عن الطاقة الروسية، بعد ارتفاع أسعار الطاقة منذ فبراير.