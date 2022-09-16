لافتات تحذيرية لمنع سير «التوك توك» بالشوارع الرئيسية في مصر القديمة

نشر حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، لافتات تحذيرية لمنع سير مركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية بالمدينة، مثل شارع صلاح سالم والكورنيش والمنيل ومتحف المنيل وعبد العزيز آل سعود.

مصادرة مركبات المخالفين

يأتي ذلك للحد من الفوضى ومنع العشوائيات والحفاظ على المظهر الحضاري وتحديد أماكن سير تلك المركبات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية ومصادرة مركبة التوك توك.

إجراءات استباقية للحد من الحرائق بالمنشآت العامة ودور العبادة

من ناحية أخرى، تواصل أجهزة محافظة القاهرة ، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الحرائق.

وأجرى حي مصر القديمة، برئاسة الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس الحي، جولة بالتنسيق مع الحماية المدنية، لإجراء معاينة لمتابعة ضوابط السلامة والحماية المدنية لجميع المباني والمنشآت الحكومية ودور العبادة.

وضمت اللجنة، كل من جمال حسين، ممثلا عن مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وممثلين عن الحماية المدنية، واللجنة الهندسية للكنيسة، ومدير إدارة الإنارة.

تم المرور على جميع المنشآت ودور العبادة للتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والحريق، منها كنيسة ماري لوقا، والكنيسة المعلقة، وأبي سرجي الأثرية والقديسة بربارة، والعذراء قصرية الريحان.

مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

من ناحية أخرى، دعا حي مصر القديمة، رجال الأعمال وأصحاب الشركات والأفراد والمؤسسات والمستثمرين، لحضور ندوة تعريفية غدا السبت، بشأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الرائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية.