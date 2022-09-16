طعن ضابطي شرطة بريطانيين في ميدان ليكستر.. واعتقال المشتبه به

أعلنت شرطة لندن، منذ قليل، أن ضابطي شرطة، تعرضا للطعن في ميدان ليكستر بوسط المدينة، وفقا ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل لها.

المجرم يصيب شرطيين ورجل من عمال الطوارئ

وقالت الشرطة، إن اثنين من الضباط تعرضا للاعتداء من قبل رجل يحمل سكينا، وتم اعتقال الشخص بعد الحادث، كما اعتدى المشتبه به، على شخص من عمال الطوارئ وأصابه بإصابات جسدية.

وجاء الحدث في أعقاب وداع المواطنين للملكة إليزابيث الثانية، التي يرقد جثمانها في ويسمنستر.