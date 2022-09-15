حكايات القوة والسند في «أتوبيس السعادة» عن الداعمين لمرضى السرطان

يواصل برنامج «أتوبيس السعادة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس، على قناة «دي إم سي»، رحلته في البحث عن مصادر السعادة في المجتمع، ووقع الاختيار في الحلقة الجديدة، عن الداعمين لمحاربي مرض السرطان.

«عبدالرحمن» تحدى مرضه بالرقص على التنورة

من دار استضافة المرضى أنشأتها مجموعة من السيدات، سخرن حياتهن لخدمة المرضى بعد تقاعدهن على المعاش، إلى «حلاق السعادة»، الذي يبث البهجة في أنفس المرضى من خلال «باروكة الشعر» التي يزرعها للمرضى، وأيضا حكاية «عبدالرحمن» المحارب الصغير، الذي قرر تحديه مرضه بالرقص على التنورة وتقديم عروضه المبهجة للأطفال المرضى.

كلها نماذج داعمة قدمها الإعلامي أحمد يونس في برنامجه «أتوبيس السعادة»، بالإضافة إلى فقرة «بوسطجي السعادة» التي أدخلت الفرح في قلب «أم ياسين» بعدما توفير تكاليف العملية الجراحية.

مواعيد عرض «أتوبيس السعادة»

ويذاع حاليًا الموسم الرابع من برنامج أتوبيس السعادة، على شاشة قناة «دي إم سي»، الجمعة الساعة واحدة ظهرا، والبرنامج من إخراج وليد الرفاعي، ورئاسة تحرير هدى رشوان، ويواصل البرنامج جولاته المختلفة في البحث عن مصادر السعادة في مختلف محافظات الجمهورية.