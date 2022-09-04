«الزراعة»: تجديد اعتماد الإيجاك لمعمل معهد أمراض النباتات لتشخيص الفيروسات

صرح الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، بأن المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك» بتاريخ الأحد 4/9/2022، اعتمد معمل تشخيص وتعريف الفيروسات التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات طبقا لمواصفة الأيزو 17025 للمرة الثالثة، وذلك لتجديد اعتماد المعمل طبقا للمواصفة 17025 :2017، إذ تم اعتماد المعمل للمرة الأولى عام 2019، والمرة الثانية عام 2021.

وأشار إلى أنه تم تجديد الاعتماد للمعمل للكشف عن الأمراض الفيروسية التؤمية التي تصيب محصول الطماطم ومنها فيروس اصفرار وتجعد أوراق الطماطم والأمراض الفيتوبلازمية التي تصيب المحاصيل الاقتصادية المهمة، ومحاصيل الزينة والنخيل وأشجار الفاكهة، كما جرى توسيع مجال الاعتماد والجودة للمعمل ليشمل فحص فيروسات البطاطس «PVY,PVX,PLRV»، وهي أهم الفيروسات الحجرية على محصول البطاطس التي تعتبر أحد أهم المحاصيل التصديرية التي تؤثر عليها كما ونوعا.

تشخيص الفيروسات على العوائل النباتية

وأوضح خليل، أن المعمل يقوم بفحص وتشخيص الفيروسات على العوائل النباتية المختلفة، وكذلك تطوير طرق فحص جديدة ومتخصصة وفعالة للكشف عن الفيروسات الحجرية لفحص جميع النباتات الواردة من الخارج لبيان خلوها من الفيروسات، وذلك حفاظا على البيئة المصرية من دخول أحد هذه الفيروسات إلى الأراضي المصرية، وذلك في وقت سريع وبكفاءة عالية، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية للتوسع في إنشاء واعتماد معامل مرجعية تابعة لمركز البحوث الزراعية والتى تسهم فى زيادة الصادرات المصرية الزراعية وحماية الثروة الزراعية من دخول أى آفات حجرية.

وأضاف مدير معهد أمراض النباتات، أنه حتى الآن يحتوي المعهد على ثلاثة معامل معتمدة، وهي معمل تشخيص وتعريف الفيروسات ومعمل الممرضات الحجرية ومعمل سمارت لاب، مشيرا إلى أن المعهد يقوم بتزويد باقي المعامل بالأجهزة الحديثة استعدادا لاعتمادها للجودة.

كما وجه الشكر لفريق العمل بالمعمل وهم: أحمد عبد العزيز زكريا خضر، وعمرو أحمد عبد الرحيم سيد، وهدى سيد عبد الحليم درويش، وشيماء أحمد محمود عطية، ووائل سيد محمد، على المجهود المبذول لاعتماد المعمل وجميع الباحثين بالمعهد للحفاظ على الثروة الزراعية المصرية من الأمراض النباتية.

كما قدم الشكر والتقدير للدكتورة نيفين صبحي مدير إدارة الجودة بمركز البحوث الزراعية على مجهوداتها ومتابعتها المستمرة للمعامل المعتمدة بالمعهد.

تجهيز معمل جديد لحفظ العزلات الفيروسية

وصرح بأنه تم إنشاء وتجهيز معمل جديد لحفظ العزلات الفيروسية والفيتوبلازمية ملحق بالمعمل، وهو الأول من نوعه داخل المعهد، ويضم المعمل عدة عزلات فيروسية على محاصيل مهمة منها «البطاطس، الطماطم، القرعيات، عزلات فيتوبلازما على محاصيل مختلفة»، وجار تأهيله للاعتماد طبقا لمتطلبات المواصفة ISO 20387 لحفظ العزلات.