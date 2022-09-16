حظك اليوم برج السرطان الجمعة 16-9-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان يتسم بالشجاعة الكبيرة والقوة في كل الأمور التي يفعلها، فهو قائد مميز دائمًا ما ينجح في حياته ويشعر بالسعادة عند تحقيق طموحاته مع الزملاء في الفريق الخاص به، كما أنه شديد الذكاء وقادر على التحدث بشكل جيد وبلباقة مع الجميع.

عيوب برج السرطان

ومن أبرز عيوب برج السرطان، الحساسية الشديدة تجاه المواقف التي يمر بها، فهو يكثر في التفكير والاستنتاجات الخاصة بالمواقف المختلفة التي غالبا ما تكون خاطئة، ويميل دائمًا لحماية نفسه.

ويسعى مواليد برج السرطان، لمتابعة حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد اليوم الجمعة 16 سبتمبر، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك، إذ إن التفكير يقودك دائما لاتخاذ القرار الصحيح ومعرفة العيوب والمميزات لكل شئ، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج السرطان.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تراقب في صمت وتتأمل من حولك في هدوء حتى تكون رأيًا صحيحًا تجاه العلاقات والأشخاص من حولك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج السرطان.