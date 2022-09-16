مصرع 12 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في الهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار منازل في ولاية أوتار براديش، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي وإعاقة حركة المرور، وفقا لما أوردته صحيفة «إيه بي سي» الأمريكية.

مصرع 9 عمال وإصابة 3 آخرين إثر انهيار المنزل عليهم

وقال بريجيش باثاك، نائب رئيس وزراء الولاية، إن المدارس أغُلقت اليوم في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش، إذ سجل مكتب الأرصاد الجوية 35 ملم (1.4 بوصة) من الأمطار الغزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف «باثاك»، أن الأمطار تسبب في انهيار سقف وجدار منزل متهدم في ساعة مبكرة من صباح الجمعة في منطقة حضراتجانج بعاصمة الولاية، حيث كان العمال يقطنون، فلقى 9 أشخاص حتفهم على الفور ونقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى متأثرين بجروحهم.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أنه في أوناو، وهي بلدة تبعد 40 كيلومترا (25 ميلا) جنوب غرب لكناو، قتل ثلاثة أشخاص آخرين في انهيار منزل بعد هطول أمطار غزيرة.

زيادة نسبة الأمطار في الهند بنسبة من بين 114% و141%

في وقت سابق من هذا الشهر، تعطلت الحياة في مدينة بنغالورو بجنوب الهند بعد يومين من الأمطار الغزيرة التي تسببت في اضطرابات مرورية طويلة وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وفيضانات غزيرة اجتاحت المنازل وغمرت الطرق.

وحرصا من السكان على الذهاب إلى العمل، استخدموا الجرارات للوصول إلى أماكن العمل، بينما تم نشر قوارب لإنقاذ الأشخاص الذين غمرتهم مياه الفيضانات في بنغالورو، عاصمة ولاية كارناتاكا الجنوبية.

شهدت المنطقتان اللتان تشكلان المدينة، بنغالورو أوربان وبنغالورو ريف، 141٪ و 114٪ زيادة في هطول الأمطار، مما يجعله أكثر أيام سبتمبر رطوبة في السنوات الثماني الماضية.

التغير المناخي يلعب دورا حاسما في تغيير الطقس الطبيعي للهند

عادة ما تبدأ الأمطار الموسمية في جنوب آسيا في يونيو، لكن هذا العام، هطلت أمطار غزيرة على شمال شرق الهند وبنغلاديش ابتداء من مارس، مما تسبب في فيضانات في وقت مبكر من أبريل في بنغلاديش.

وجدير بالذكر أن موسم الرياح الموسمية يخلف مئات القتلى وعشرات الآلاف بلا مأوى كل عام. ويتغير نظام الطقس في شبه القارة الهندية بسبب تغير المناخ.