موعد صلاة الجمعة اليوم في مختلف المحافظات.. و«الأوقاف» توضح موضوع الخطبة

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد صلاة الجمعة في مختلف محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، إذ يحرص المسلمون بالمحافظات والمدن المختلفة على أداء صلاة الجمعة؛ لاغتنام أجرها.

وتقدم «الوطن» موعد صلاة الجمعة، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها بشكل مستمر، وفق الموقع الإلكتروني المصري للهيئة المصرية للمساحة، وذلك على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم

صلاة الجمعة في القاهرة والجيزة الساعة 11.50 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في محافظة الإسكندرية الساعة 11.55 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 11.48 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 11.51 صباحا

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 11.49 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 11.48 صباحا

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية 11.46 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 11.45 صباحا.

خطبة الجمعة اليوم

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة اليوم حول «حقوق ذوي الأرحام في القرآن والسنة»، وأكد وزير الأوقاف أن حقوق ذوي الأرحام أصيلة في الإسلام، والحفاظ عليها يساهم في تماسك بناء المجتمع.

فضائل يوم الجمعة

وجاء في فضائل يوم الجمعة قول أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة - رواه مسلم».