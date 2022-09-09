موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة والمحافظات.. تعرف عليه

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد صلاة الجمعة في المحافظات اليوم وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، حيث يرغب قطاع كبير من المسلمين معرفة موعد الصلاة لأدائها والحصول على ثوابها وأجرها العظيم.

وتستعرض «الوطن»، موعد صلاة الجمعة في مختلف محافظات الجمهورية اليوم الموافق 9 سبتمبر الحالي، في إطار سلسلة الخدمات التي تقدمها للقراء وذلك على النحو التالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم

ومن المقرر أن تكون صلاة الجمعة في القاهرة في تمام الساعة 11.53 صباحا وأيضا في الجيزة بنفس التوقيت، على أن يكون موعد صلاة الجمعة في محافظة الإسكندرية الساعة 11.58صباحا، وفي المنوفية الساعة 11.54صباحا، وفي محافظة الدقهلية الساعة 11.52صباحا، وفي الشرقية يكون موعد صلاة الظهر الساعة 11.51 صباحا، وفي الأقصر وأسوان تكون صلاة الظهر الساعة 11.46 صباحا.

وجاءت مواقيت الصلاة في القاهرة والجيزة كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر الساعة 4:08 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:24 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:08 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:27 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر الساعة 4:08 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:24 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:08 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:27مساءً.