النقل: مليار و787 مليون جنيه تكلفة مشروع ازدواج طريق الزقازيق- السنبلاوين

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في عدد من محافظات الوجه البحري والدلتا.

بدأت الجولة بتفقد كوبري علوي أعلى مزلقان العصلوجي بخط الزقازيق /بلبيس /شبين القناطر/ القاهرة، الذي جرى الانتهاء من تنفيذه بطول 500 متر بإجمالي تكلفته 88 مليون جنيه، الذي يساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتأمين عبور المزلقانات وزيادة معدلات السلامة والأمان زحل الاختناقات المرورية بمدخل مدينة الزقازيق، وتحقيق السيولة المرورية بطريق بلبيس /الزقازيق.

وأكد «الوزير»، أنه يراعى عند تصميم وتنفيذ الكباري، التي يتم تنفيذها على خطوط السكة الحديد المفردة، أن هذه الخطوط المفردة سيتم ازدوجها مثل خط القاهرة/ بلبيس/ الزقازيق وخط منوف /طنطا».

تكلفة مشروع ازدواج طريق الزقازيق - السنبلاوين

كما تفقد وزير النقل، يرافقه محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، مشروع ازدواج طريق الزقازيق - السنبلاوين الذي يبلغ طوله 37.5 كم بعرض رصف 25 مترًا مع وجود طريقي خدمة على جانبي الطريق لخدمة المزارعين بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه، إذ تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلتين مليارًا و787 مليون جنيه، وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بطول 20 كم وذلك في المسافة من الزقازيق حتى ديرب نجم.

ويتقدم العمل في المرحلة الثانية من المشروع بطول 17.5 كم وذلك في المسافة من ديرب نجم حتى السنبلاوين، كما تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الصناعية للمرحلتين الأولى والثانية بواقع 67 عملًا صناعيًا «24» كوبري و«39» نفقًا و«4» بربخًا.

تفاصيل مشروع توسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة

وتوجه وزير النقل ومحافظ الدقهلية لمشروع توسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري، حول مدينة المنصورة في المسافة من كوبري سندوب حتي كوبري المنصورة علي النيل، الذي تم الانتهاء منه بإضافة حارة ثالثة للطريق بطول 4,5 كم؛ ليصبح عرض الطريق 14 مترًا في كل اتجاه «بواقع 3 حارات وطبان مرصوف في كل اتجاه».

كما تم الانتهاء من إنشاء منزل ومطلع لكوبري الجامعة على النيل؛ للمساهمة في تحقيق السيولة المرورية وربط شرق وغرب المنصورة، وتسهيل حركة الركاب والتجارة من محافظات الشرقية ودمياط والغربية والدقهلية إلى المدن الساحلية مرورا بالطريق الدولي الساحلي.