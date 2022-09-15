اليوم.. آخر فرصة للحصول على خدمات البنوك مجانا بمناسبة عيد الفلاح

تنتهي البنوك، اليوم، من طرح عدد من منتجاتها المصرفية بشكل مجاني، إتماما لـ15 يوما احتفلت خلالها بـ«عيد الفلاح»، تحت رعاية «المركزي المصري»، في إطار مبادرة الشمول المالي، التي بدأت فعالياتها أول سبتمبر الجاري.

فتح حسابات التوفير والجارية دون مصروفات

وبمقدور المواطنين، سواء كانوا عملاء سابقين أو حتى غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، الحصول على عدد من المنتجات المصرفية، من أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية، وتشمل هذه المنتجات، فتح حسابات التوفير والجارية دون مصروفات أو اشتراط حد أدنى لفتح الحساب.

الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري

بحسب عدة بيانات لبنوك في مقدمتها بنك مصر، ستتاح للراغبين إمكانية فتح محفظة إلكترونية، إلى جانب إمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري، والاشتراك في الخدمات الرقمية دون سداد أي رسوم، مع إصدار بطاقة الخصم الفوري، وفتح حسابات التوفير مجانًا دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر.

الإعفاء من رسوم إصدار البطاقات الائتمانية

ووفقا للبيانات، فإن قائمة المنتجات المصرفية المجانية، تشمل الإعفاء من رسوم إصدار البطاقات الائتمانية، وذلك في حالة الحصول على قرض شخصي من البنوك، مع استرداد 20% من أول عملية تحويل بالمحافظ الإلكترونية، وفتح الحسابات عبر الإنترنت، دون الحاجة للذهاب إلى فرع البنك.

بنك مصر في المقدمة

وبإمكان المواطنين الحصول على الخدمات من بنوك عدة، منها: مصر، العربية الأفريقي الدولي، أبو ظبي التجاري، قطر الأهلي، الإسكندرية، ABC، البركة، Saib، والتنمية الصناعية، وبنك قناة السويس، وذلك عبر أي فرع من فروع البنوك في كل محافظات الجمهورية، دون اشتراط الرسوم الإدارية.

مبادرة البنك المركزي

تركز مبادرة البنك المركزي، على زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك المصرية، خاصة من قبل الفئات غير المتعاملة مصرفيا، وجذب مزيد من العملاء، بهدف تحفيزهم على الوصول إلى الخدمات المصرفية، ومن بينهم شريحة المزارعين احتفالا بـ«عيد الفلاح».