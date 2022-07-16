رئيس بنك مصر يكشف حقيقة طرح شهادة الـ15%

نفى محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وجود نية لطرح شهادة إدخارية بفائدة 15% أعلى من شهادة القمة المطروحة من جانب بنك مصر، بفائدة 14% لمدة 3 سنوات، منذ أسابيع، كبديل لشهادة طلعت حرب ذات العائد 18% لمدة عام التي جرى وقف طرحها.

شهادة الإدخار بفائدة 14% في بنك مصر

وقال «الإتربي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن بنك مصر لم يطرح شهادة بعائد 15% أو أكثر، وأن ما يتردد في هذا الشأن من عزم البنك طرح شهادة ذات عائد يتجاوز 14% غير حقيقي بالمرة.

يذكر أن بنك مصر كان قد طرح شهادة ذات عائد 14% بأجل 3 سنوات، بديلاً لشهادة طلعت حرب ذات العائد 18% التي جرى طرحها لمدة 70 يوم بدء من مارس الماضي.

سعر الفائدة على شهادات الإدخار ببنك مصر

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن اعتزام بنك مصر طرح شهادة ذات عائد 15% إثر ارتفاع التضخم.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، 18 أغسطس المقبل، لمراجعة وإعلان أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين للتوقعات بشأن القرار المرتقب للبنك المركزي ما بين التثبيت والرفع.

أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض

يذكر أن اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الأخير، كان قد قرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وقال البنك المركزي المصري فى بيان رسمي جرى الاعلان عنه عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير في 23 يونيو الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25% و11.75%، كما جرى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%.