سعر الدولار بيع وشراء اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022.. كم وصل في البنوك؟

يكثر البحث بشكل يومي عن سعر الدولار بيع وشراء لمعرفة ما وصل إليه، نظرا لتحكمه في أسعار مختلف السلع والمنتجات، واهتمام رجال الأعمال والمستثمرين به لكونه من أكثر العملا تداولا وقيمة عالميا، لذا يهتم الناس بمعرفة سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري، وذلك في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

وفي هذا الإطار، تستعرض بوابة «الوطن» سعر الدولار بيع وشراء مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، في البنوك العاملة داخل مصر.

سعر الدولار اليوم

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، ضمن التعاملات المصرفي في البنوك المختلفة كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 19.34 جنيه للشراء و19.04 جنيه لعمليات البيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل بالمصرف المتحد 19.36 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 19.36 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع، ضمن العمليات المصرفية اليوم، وذلك وفق التحديث الرسمي للبنك.

سعر الدولار بالبنك المركزي

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري 19.34 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 19.34 جنيه لعمليات الشراء و19.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار ضمن المعاملات المصرفية ببنك قناة السويس 19.32 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.36 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك وفي آخر تعاملات وردت صباح اليوم.