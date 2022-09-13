الداخلية: خلافات أسرية وراء ترك فتاة الإسكندرية لمنزل أسرتها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مصحوبا بصورة لإحدى الفتيات وادعاء القائمة على النشر بتعرض الفتاة للاختطاف بمحافظة الإسكندرية، والزعم بوجود بعض المقاطع المصورة من إحدى كاميرات المراقبة في المنطقة محل الواقعة تظهر اصطحاب سيدة للفتاة وهي في حالة عدم اتزان.

بلاغ باختفاء فتاة في الإسكندرية

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة سيدى جابر، بلاغا من والد الفتاة المشار إليها، وأفاد بغيابها عن منزل الأسرة، الكائن بدائرة القسم عقب خروجها لحضور درس تعليمي بمسكن زميلتها، وغلق هاتفها المحمول، وقرر بعدم تحصله على أي تسجيلات مصورة من كاميرات على النحو الوارد بما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

العثور على الفتاة

وباستخدام التقنيات الحديثة، جرى العثور على الفتاة المشار إليها بمنطقة العطارين في الإسكندرية، وبسؤالها أكدت أنها تغيبت عن منزل الأسرة بمحض إرادتها لوجود خلافات أسرية.