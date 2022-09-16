اليوم.. غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية

أعلنت جامعة الأزهر أن غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية سيكون اليوم الجمعة، مؤكدة أنه آخر فرصة لتسجيل الرغبات لطلاب الأزهر الناجحين في الدور الثاني.

غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني في الثانوية الأزهرية

وبالحديث عن غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني في الثانوية الأزهرية لابد من الإشارة إلى أن باب تسجيل الرغبات فُتح بداية من يوم الإثنين الماضي، وكان من المقرر أن يظل مفتوحا لمدة 5 أيام، تنتهي اليوم، الجمعة، 16 سيبتمبر الجاري، وفقا لما أعلنه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب في وقت لاحق.

باب تسجيل الرغبات في الثانوية الأزهرية

وبعيدا عن غلق باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين بالدور الثاني في الثانوية الأزهرية كانت هذه المرحلة من تسجيل الرغبات متاحة أمام طلاب وطالبات الدور الثاني بالقطاع الأزهري، وأيضا الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول بالثانوية الأزهرية ولكن تخلفوا عن تسجيل رغابتهم للالتحاق بالكليات المختلفة خلال المرحلة الأولى من تسجيل الرغبات والتنسيق، ذلك وفقا لما تم إعلانه من قبل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب المشرف العام على مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر في وقت سبق، وبناء عليه، فإن اليوم يشهد غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني والدور الأول المتخلفين عن المرحلة الأولى بالتنسيق في الثانوية الأزهرية.

أما عن غلق باب تسجيل الرغبات في الثانوية الأزهرية فالجدير بالذكر أن بوابة الحكومة المصرية كانت فتحت باب تسجيل الرغبات في يوم الإثنين الماضي والذي وافق 12 من شهر سبتمبر الجاري، أمام جميع طلاب الدور الثاني بالشعب الثلاثة المختلفة، وهم الشعبة العلمية، والشعبة الأدبية، والشعبة الإسلامية، ومنذ هذا اليوم وعلى مدار 5 أيام، شهد الموقع إقبال العديد من الطلاب من أجل البدء في تسجيل الرغبات.