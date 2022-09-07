5 خطوات للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية إلكترونيا.. اعرفها

يسعى العديد من طلاب الثانوية الأزهرية، إلى معرفة خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، إذ يتسائل العديد منهم، عن تلك الخطوات.

وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الخطوات، في إطار ما تقدمه لمتابعتها من خدمات.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني من بوابة الأزهر الإلكترونية

تأتي خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال البوابة الأزهر الإلكترونية كالآتي:

- الضغط على أيقونة نتائج الدور الثاني

- ادخال بيانات الطالب

- رقم جلوس الطالب في امتحانات الدور الثاني

- الضغط على كلمة استعلام.

- ظهور النتيجة المتعلقة بالطالب كاملة

وظهرت قبل ساعات قليلة، نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية، التي جرى اعتمادها بنسبة نجاح 64.80%، وأعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية، وجود لينك النتيجة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك للتيسير على الطلاب.

بوابة الأزهر الإلكترونية تخصص رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

وخصصت بوابة الأزهر الإلكترونية هذا الرابط، لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2022، إذ بلغت نسبة النجاح في للقسم العلمي 62.20 %.

فيما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي للثانوية الأزهرية عام 2022، ‏‏66.13%، فيما بلغت نسبة النجاح الكلية الخاصة بقسم الأدبي والعلمي 64.80%.

عدد طلاب الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2022

وأعلن الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أن عدد طلاب الدور الثاني للثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 61280 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الذين تمكنوا من النجاح 57645 طالبا وطالبة.