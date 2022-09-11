بدء تسجيل رغبات الناجحين في الدور الثاني بـ«الثانوية الأزهرية» غدا الاثنين

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، تقرر فتح باب تنسيق الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني بداية من غدٍ الاثنين ولمدة خمسة أيام، تنتهي الجمعة المقبل الموافق 16 من سبتمبر 2022م.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب المشرف العام على مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، أنه متاح التسجيل خلال تلك الفترة أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها الثلاثة: (العلمي- الأدبي -الشعبة الإسلامية)، مشيرا إلى أنه بجانب ذلك فإن التسجيل متاح للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول وتخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى.