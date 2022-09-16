كسر مفاجئ يقطع المياه عن «عين شمس الشرقية».. والشركة تعتذر للمواطنين

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1500مم بشارع «ترعة الجبل»، أمام موقف 43 في عين شمس الشرقية، ما تسبب في قطع مياه الشرب عن منطقة عين شمس الشرقية بالكامل.

اعتذار للمواطنين

وقدمت شركة مياه الشرب بالقاهرة اعتذارها للمواطنين عن العطل المفاجئ، مؤكدة بذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب والدفع بها إلى المنطقة المتأثرة من انقطاع المياه لحين إصلاح الكسر وعودة المياه.

وناشدت المواطنين التواصل معها بشأن طلب سيارات المياه على رقم 125 من الأرضي والمحمول أو على خدمة «الواتس آب»، على رقم 01206665125