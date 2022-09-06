«مياه الدقهلية» تعلن مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة خلال شهر سبتمبر الجاري 2022 بالمراكز والأحياء الواقعة في نطاق عملها ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بمراكز الدقهلية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة للتيسير على العملاء من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء كالآتي..

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بشرق المنصورة في أول أسبوع الشهر الجاري

- العنوان : شارع الجيش آخر سور حي شرق بجوار مديرية التموين

**مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بشرق المنصورة في ثاني أسبوع الشهر الجاري + كل سبت من كل أسبوع.

- العنوان : التواجد داخل مركز خدمة عملاء شرق

**مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بشرق المنصورة في ثالث اسبوع الشهر الجاري

- العنوان : شارع قناة السويس أمام نادي الناصرية

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بشرق المنصورة من يوم 26 حتي آخر شهر سبتمبر الجاري

- العنوان : امام مرفق مياه ميت فارس "عزبة الصفيح"

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله بغرب المنصورة "اول +ثالث اسبوع من شهر سبتمبر الجاري"

- العنوان: امام مركز خدمة عملاء غرب بشارع الجلاء

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله بغرب المنصورة "ثاني +رابع اسبوع من شهر سبتمبر الجاري"

- العنوان : دوران المجزر امام محطة رقم 23

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله بالسنبلاوين

- العنوان : بجوار مركز خدمة العملاء - محطة الوابورات - طريق المعاهدة

** مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله بطلخا

- العنوان: طلخا- شارع المحكمة القديمة - خلف مسجد غنام

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة بمراكز الدقهلية

وتقدم سيارات خدمة العملاء المتنقلة عددا من الخدمات للمواطنين كالاتي " تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير" اضافة إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه وفريق من ادارة التوعيه وادارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.