أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 16-9-2022 في الأسواق المصرية

ينشر موقع سوق العبور الإلكتروني، دائما أسعار الفاكهة المختلفة بشكل يومي، من المانجو والعنب والموز والكمثرى والبرقوق والبطيخ والجوافة، ويُقبل عليه العديد من الأشخاص نظرًا لانخفاض أسعاره مقارنة بالأسواق الخارجية.

ويهتم الناس بالبحث عن أسعار الفاكهة بشكل يومي، نظرا لما تحتويه من فوائد عديدة، وتمد الفاكهة بالفيتامنيات التي يحتاجها مثل فيتامين أ وفيتامين ج وسي والبوتاسيوم وحمض الفوليك.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية وسوق العبور اليوم الجمعة 16 سبتمبر، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 4 و6.5 جنيه.

وسجل سعر الجريب فروت ما بين 7 و9 جنيهات.

سجل سعر كيلو التفاح المصري بين 6 و10 جنيهات.

سجل كيلو البلح الرملي بين 9 و11 جنيها.

تراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الرمان بين 4 و8 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو المانجو العويس بين 11 و19 جنيها.

كما تراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 و10.5 جنيه.

واختلف سعر كيلو المانجو الفونس بين 13 جنيها و17 جنيها.

واختلف سعر كيلو المانجو السكري بين 9 جنيهات و13 جنيها.

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر كيلو الرمان 15 جنيها.

تراوح سعر كيلو التفاح بين 15 جنيها للمصري و30 جنيها للتفاح الأصفر والأحمر.

تراوح سعر كيلو الكمثرى بين 12 جنيها و15 جنيها.

سجل سعر كيلو الجوافة 15 جنيها.

سجل سعر الكيلو من المانجو البلدي بين 10 إلى 15 جنيها.

وتراوح سعر المانجو الفص من 25 إلى 35 جنيهًا.

وتراوح سعر المانجو الصديقة إلى بين 15 وتصل إلى 20 جنيهًا وفق للجودة، ووصل سعر كيلو المانجو السكري بين 10 و15 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و15 جنيها.