«المصارف اللبنانية» تقرر إغلاق جميع البنوك لمدة 3 أيام لتكرار الاقتحامات

أصدرت جمعية المصارف اللبنانية، قرارًا بإغلاق جميع البنوك لمدة 3 أيام، بدءًا من الاثنين المقبل، بحسب نبأ عاجل لقناة «العربية»، منذ قليل.

جاء القرار من قبل جمعية المصارف اللبنانية؛ لتكرار الهجمات على البنوك والتي ينفذها مواطنون يريدون استرداد أموالهم المودعة في البنوك، في حين ترفض الأخيرة في ظل القيود على السحب جراء الأزمة الاقتصادية.

اعتقال مسلح بعد اقتحام بنك عقب واقعة سالي حافظ

وصباح اليوم، ذكرت وسائل إعلام عدة أنّ قوات الأمن اعتقلت رجلًا كان يحمل سلاحا إثر دخوله بنكا بالقوة، جنوبي البلاد، للحصول على بعض من مدخراته لدى البنك، عقب واقعة المواطنة سالي حافظ لبنك بلوم أمس الأول.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إنّ اليوم الجمعة وقعت 5 حوادث اقتحام للبنوك، الأولى في منطقة الغازية – جنوب صيدا، حيث أقدم مودع يدعى محمد قرقماز على اقتحامِ بنك بيبلوس للحصول على وديعة ماليّة.

وقائع اقتحامات للبنوك

والواقعة الثانية فحدثت في بيروت، إذ أقدم المودع عبد سوبرة على اقتحام بنك بلوم بنك للمطالبة بوديعته المالية.

والواقعة الثالثة باقتحام أحد المودعين بنك لبنان والخليج بواسطة بندقية صيد، والرابعة كانت لمصرف فرنسبنك فرع الحمرا، والخامسة فتمثلت باقتحام مودع للبنك اللبناني – الفرنسي في الحمرا.