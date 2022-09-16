«الداخلية اللبنانية» تعقد اجتماعا طارئا لمواجهة اقتحامات البنوك

دعا وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إلى عقد اجتماع طارئ على خلفية اقتحام البنوك في لبنان خلال الأيام والساعات الماضية، بحسب ما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل منذ قليل.

وذكرت مراسلة قناة «العربية»، في لبنان أن الاجتماع الطارئ للداخلية سيبحث إجراءات الأمن في ضوء أزمة البنوك اللبنانية، والتي على إثرها أعلنت جمعية المصارف اللبنانية أنها ستغلق البنوك لمدة 3 أيام.

9 اقحتحامات لبنوك خلال آخر 48 ساعة

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الساعات الـ48 الماضية شهدت 9 اقتحامات لبنوك، بينهم 5 على الأقل اليوم، حيث يقوم مودعون باقتحام البنك بالقوة للحصول على أموالهم التي جرى إيداعها منذ فترة، في ظل وضع قيود على السحب جراء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد.

ولفتت قناة «العربية»، إلى أن معظم البنوك في العاصمة اللبنانية أغلقت أبوابها اليوم، لتجنب الاقتحامات والمواجهة مع المقتحمين الذين يحاولون كسب تعاطفا شعبيا، خصوصا بعد واقعة المواطنة سالي حافظ قبل يومين، للحصول على وديعتها لعلاج شقيقتها المصابة بالسرطان.