أسماء ضحايا «حادث البحيرة».. متوفى و5 مصابين

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 أشخاص آخرين بكدمات وسحجات وجروح وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون، والمصابين إلى نفس المستشفى لتلقي العلاج.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل، بالكيلو 65 اتجاه العلمين بالطريق الصحراوي، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

بالانتقال والفحص، تبين وفاة عاطف خميس عبد الباري، 38 سنة، مقيم مركز أبو المطامير، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

فيما أصيب كل من: محمد حسين عبد العزيز حسن، 18 سنة، مقيم الجيزة، مصاب بكسر مفتوح في الساق اليسرى، ومحمد إبراهيم عباس علي، 15 سنة، مقيم أبو المطامير، مصاب بجرح متهتك بالأذن وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وأحمد ربيع عبد العاطي، 19 سنة، مقيم أبو المطامير، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، ومحمود ربيع عبد العاطي، 23 سنة، وإبراهيم محمد عبد المطلب، 31 سنة، جميعهم من مقيمي مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.