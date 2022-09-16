«الداخلية»: ضبط 1775 أمبولا لمخدر محظور تداوله في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 1775 أمبولا لعقار مخدر محظور تداوله، بحوزة صاحب محل لبيع المستلزمات الطبية في محافظة الغربية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، أن هناك معلومات أكدتها إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بقيام صاحب محل لبيع المُستلزمات الطبية، كائن بدائرة قسم شُرطة أول المحلة بالغربية، بتجميع كميات من الأدوية المُخدرة غير المُصرح بتداولها خارج الصيدليات والمُستشفيات الحكومية بقصد إعادة طرحها بالسوق السوداء، مُحققًا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

ضبط 1775 أمبولا لعقار مخدر

وأشار البيان إلى استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط صاحبه، وبحوزته 1775 أمبولا لعقار مخدر، محظور تداوله خارج الصيدليات والمستشفيات الحكومية، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.