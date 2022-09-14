«الداخلية» تنفي وفاة شخص داخل قسم شرطة «بيلا» بكفر الشيخ

نفت وزارة الداخلية، صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مزاعم حول وفاة أحد الأشخاص داخل محبسه بقسم شرطة «بيلا» بكفر الشيخ نتيجة تعرضه للتعذيب.

المتداول عار تماما من الصحة

وأكّدت وزارة الداخلية، أنَّ المتداول عارٍ من الصحة وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور تمّ حبسه بتاريخ 5 سبتمبر 2022 بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية مخدرات وسلاح وبتاريخ 12 سبتمبر 2022 نُقل إلى المستشفى لشعوره بحالة إعياء شديدة وتوفي بالمستشفى.

الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية

وبسؤال شهود الواقعة المحتجزين رفقته بالقسم أيدوا ما سبق ونفوا تعرضه لأي اعتداء.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأنَّ الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية لمرضه بالدرن الرئوي، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.