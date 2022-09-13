«التنمية المحلية»: بدأنا الاستعدادات لموسم الأمطار.. وجار إحلال أعمدة الإنارة المتهالكة

أعلنت وزارة التنمية المحلية، بدء استعداداتها لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار، وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة تعمل على متابعة سيناريوهات مواجهة الأمطار من خلال غرفة عمليات التنمية المحلية والمحافظات، لافتًا إلى إقامة شبكات بالمحافظات الساحلية، علاوة على تطهير بالوعات تصريف مياه الامطار بشكل مستمر، ومتابعة مداخل ومخارج الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري، ومراجعة تركز الشفاطات والبدلات في الشوارع والميادين الرئيسية.

تطهير مخرات السيل

وأضاف «قاسم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وجود تنسيق بين المحافظات ووزارة الري لمتابعة أعمال تطهير مخرات السيل، وإزالة أي تراكمات، إلى جانب التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي ومسؤولى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية للتعامل مع ملف الأمطار ، مشيرًا إلى تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة الكهرباء لمتابعة الأعمدة وخطوط الكهرباء وإزالة الوصلات العشوائية وإصلاح أي أعطال، والمرور على أعمدة الإنارة في الشوارع بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، للحفاظ على سلامة المواطنين، والتأكد من جاهزية الأعمدة وخطوط الكهرباء، وإحلال وتجديد للأعمدة المتهالكة، وتغطية أي فتحات موجودة فى الأعمدة، تجنبًا لحدوث ماس كهربائي وقت سقوط الأمطار، حفاظًا على الأرواح.

خطة للتعامل مع الأمطار

وتابع أنّ الاستعداد لموسم الأمطار، يشمل مرور لجان من المحافظات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى على محطات الصرف والمعالجة، لتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار والشنايش الموجودة على مستوى المحافظات، مع التحديث السريع للبيانات والمعلومات بغرف عمليات المحافظات، وإعداد خطة محكمة للتعامل وقت الأمطار، وتنفيذ محاكاة تدريبية بالمحافظات من خلال التنسيق بين الجهات المختصة.