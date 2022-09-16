سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية 16 سبتمبر 2022

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في 20 عاما، حيث حافظ على تقدمه عند مستوى 110 نقاط، وذلك على المستوى العالمي، مما يزيد التوقعات بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة للمرة الثالثة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

وتستعرض «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في مختلف البنوك المصرية اليوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر الحالي، وذلك كما يلي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

وبلغ سعر الدولار في البنوك المصرية نحو 19.37 جنيه للشراء و19.43 جنيه لعمليات البيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار نحو 19.37 جنيه للشراء و19.43 جنيه لعمليات البيع، كما سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 19.32 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع، وسجل الدولار في المصرف المتحد 19.38 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 19.39 جنيها للشراء و19.45 جنيها للبيع وذلك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر الحالي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك التجاري الدولي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر بيع الدولار 19.44 جنيه للبيع و19.37 جنيها للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما سجل العملة الأمريكية في بنك قناة السويس نحو 19.35 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 16 سبتمبر على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.