الدولار يصل إلى أعلى مستوى في 20 عامًا.. وتوقعات برفع «الفيدرالي الأمريكي» لسعر الفائدة

حافظ الدولار الأمريكي على تقدمه عند مستوى 110 نقاط على مؤشر الدولار، ليقترب من أعلى مستوى في 20 عامًا، اليوم الخميس، مدعومًا بالتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى التحرك بقوة أكبر لمكافحة التضخم.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في أغسطس مقارنة بالشهر الماضي على الرغم من التوقعات بانكماش بنسبة 0.1%، بينما انخفض المعدل السنوي بنسبة أقل من المتوقع إلى 8.3%، كما انخفضت أسعار المنتجين للشهر الثاني على التوالي في أغسطس الماضي، مما وفر للمنتجين بعض الراحة من ضغوط التكلفة.

رفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل

تتوقع الأسواق حاليًا أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل، في حين أن العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية تتوقع 37% زيادة أكبر بمقدار 100 نقطة أساس.

الدولار متقدم على اليورو والاسترليني

وحافظ الدولار على مكاسبه الأخيرة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، بينما يتقلب مقابل الين بسبب المخاوف من التدخل المحتمل برفع سعر الفائدة الأمريكية.

وفق البيانات التاريخية، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، وسط توقعات أن يتداول الدولار الأمريكي عند 110.16 بنهاية هذا الربع (نهاية الشهر الجاري)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 113.80 في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

محليًا، سجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس تباينًا، بعد زيادة 3 قروش عن سعر أمس الأربعاء، وسجل السعر في أغلب بنوك القطاع الخاص نحو 19.42 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري بـ19.44 جنيه، بينما ظل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر الأقل عند 19.40 للبيع.