سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 14-9-2022

يأتي البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، على قائمة اهتمامات العاملين في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المختلفة، نظرًا لأهمية العملة الأمريكية وتأثيرها على أسعار السلع المختلفة، خاصة المنتجات التي يتم استيرداها من الخارج.

وفي هذا الإطار، تستعرض بوابة «الوطن» اليوم الأربعاء، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك في منتصف التعاملات المصرفية للبنوك العاملة داخل مصر، التي تشتمل على بنوك عربية ومصرية وأجنبية، على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، ضمن التعاملات المصرفي بالبنك الأهلي المصري، 19.31 جنيه للشراء و19.37 جنيه لعمليات البيع، وسجل بالمصرف المتحد 19.29 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع، وبلغ في بنك الإسكندرية 19.33 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع، ضمن العمليات المصرفية اليوم، وذلك وفق التحديث الرسمي لكل بنك.

سعر الدولار بالبنك المركزي

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري 19.30 جنيه للشراء و19.40جنيه للبيع، وضمن المعاملات المصرفية في بنك مصر، بلغ سعره 19.31 جنيه لعمليات الشراء و19.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار ضمن المعاملات المصرفية ببنك قناة السويس 19.29 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 19.29 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع، وفقًا لمواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.12 جنيه للبيع، و5.14 جنيه للشراء.

بلغ سعر الريال السعودي بالبنك المركزي 5.12 جنيه للشراء، وذلك مقابل 5.15 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.