سعر الدولار اليوم الإثنين 12-9-2022 في البنوك الحكومية والخاصة

ما زال التباين مستمرًا بين يوم وآخر بالنسبة لـ سعر الدولار في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، حيث يشهد حالة من التذبذب، وتتصدر العملة الأمريكية اهتمامات الكثير من المواطنين في جميع أنحاء العالم، خاصة مع أزممة التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» اليوم الإثنين، سعر الدولار فى مصر، وذلك في بداية التعاملات المصرفية للبنوك العربية والمصرية والأجنبية، العاملة داخل مصر، على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

وبلغ سعر الدولار اليوم الإثنين في البنك الأهلي المصري، 19.29 جنيه للشراء و19.35 جنيه لعمليات البيع، وسجل بالمصرف المتحد 19.29 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع، وبلغ فى بنك الإسكندرية 19.31 جنيه للشراء و19.37 جنيه لعمليات البيع، وذلك فق بداية التحديث الرسمي لكل بنك.

سعر الدولار بالبنك المركزي

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، بالبنك المركزي المصري 19.28 جنيه للشراء و19.38جنيه للبيع، وضمن معاملات بنك مصر، بلغ سعره 19.29 جنيه لعمليات الشراء و19.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 19.27 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 19.28 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع، وفقًا لمواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم

جاء سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 5.12 جنيه للبيع، و5.14 جنيه للشراء.

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي 5.12 جنيه للشراء، مقابل 5.15 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.