القوى العاملة في أسبوع: دعم الشركات المتعثرة وتفعيل دور المديريات الرقابي

شهدت وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع، وبالتحديد في الفترة من 9 حتى 15 سبتمبر2022 الجاري، نشاطاً مكثفاً في تقديم الخدمات، كما حرصت على التواصل مع الشركاء في الداخل والخارج، ومتابعة بعض الملفات الخدمية.

ومن أبرز الاحداث خلال هذا الاسبوع اللقاء الذي جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن شحاتة وزير القوى العاملة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وعلى رأسها توفير التمويل للبرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في خلق عناصر فنية مدربة تلبي احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن دور تلك البرامج في نقل المزيد من الخبرات لمختلف الشباب، وخاصة خريجي المدارس الفنية الصناعية.

تفعيل الدور الرقابي في المحافظات

وشهد وزير القوى العاملة أداء اليمين القانونية من قبل 200 مفتشاً للعمل بمديريات المحافظات، تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم في العمل الميداني للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت.

لقاءات مع اللجان النقابية بالمديريات

وأكد الوزير حرصه على لقاء أعضاء اللجان النقابية للعاملين بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، للتعرف على أهم المشاكل التي تواجههم، والعمل على حلها حتى تتمكن المديريات من القيام بدورها في خدمة المواطنين، وتفعيل دور أجهزة التفتيش لخلق توازن في علاقات العمل بين طرفي الانتاج، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج، والمشاركة في تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية.

اجتماع مجلس إدارة صندوق الطوارئ

كشف مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال في اجتماعه بديوان عام الوزارة، أن المبالغ التي تم إنفاقها من الصندوق منذ تأسيسه في يونيو 2002 وحتى نهاية يونيو 2022 بلغت 2 مليار و148 مليوناً و600 ألف جنيه، استفاد منها 420 ألفاً و477 عاملًا، يعملون في 3947 منشأة.

اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل

وشدد الوزير على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل منوها أن التدريب في أولويات اهتمام الدولة المصرية، موجها الجهات الممثلة في مجلس إدارة الصندوق بتقديم رؤيتها أو إعداد دراسة وعرضها على مجلس الإدارة بشأن احتياجات سوق العمل من التدريب والتأهيل، ودعم ملف التدريب من أجل التشغيل،

صرف إعانات طوارئ لعمال شركات متعثرة

وافق الوزير ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف دفعة جديدة من الصندوق للعاملين بشركة تنمية مصانع حلويات الرشيدي الميزان بمبلغ 322 ألفاً و535 جنيه لـ 189 عاملاً بالشركة، كما وافق على صرف 189 ألفاً و479 جنيه من الصندوق لشركة كايرو ملجا لتصنيع وتطريز الملابس الجاهزة لتعثرها في سداد أجور العاملين بها، وفقاً لما أقرته القوانين واللوائح الخاصة بالصندوق.

لقاء مسؤول العمل الدولية

وخلال لقائه بـ «كون كومبير» الخبير بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أكد وزير القوى العاملة احترام مصر لكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مع منظمة العمل الدولية موضحا أن الوزارة حريصة على مواصلة التعاون مع المنظمة فيما يخص ملف وقضايا العمل، وأن سياسات وتشريعات العمل تترجم ذلك التوجه على أرض الواقع خاصة فيما يخص الحريات النقابية، وحق العامل المشروع في الاشتراك، والانضمام أو عدم الانضمام إلى النقابات.

تفقد وحدات التدريب المتنقلة

وتفقد وزير القوى العاملة، وحدات التدريب المتنقلة الجاري تطويرها داخل مقر الوزارة تمهيدا لإطلاقها في قرى ومحافظات مصر للتدريب على 3 مهن جديدة مطلوبة في سوق العمل وهي «صيانة المحمول والحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي»، مشيدا بالجهود التي يبذلها العمال والفنيين بالوزارة، القائمين على تطوير تلك الوحدات وتجهيزها، ووجه بسرعة الانتهاء من تطويرها لإطلاقها في أقرب وقت،

مخاطبة مستحقين لمعاشات تقاعدية عراقية

وناشدت وزارة القوى العاملة عدداً من مستحقي المعاشات التقاعدية العراقية من المصريين الذين لم يستلموا بطاقات الهوية التقاعدية، وتعذر الوصول إليهم لعدم وجود وسيلة تواصل معهم، بالتوجه إلى مقر وزارة القوى العاملة، الادارة المركزية للعلاقات الخارجية، وعنوانها 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر – القاهرة، لاستلام مستحقاتهم المالية الخاصة بالمعاشات من خلال هذه الهوية.

متابعة ملف تعويضات حرب الخليج

وعقد الوزير، أول اجتماع مع اللجنة العليا لتعويضات حرب الخليج، بعد قراره بتشكيلها، برئاسة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وناقش الاجتماع الدراسة التي تمت من قبل اللجنة لـ 17 حالة تقدمت بأوراقها للحصول على التعويضات، حيث تم الموافقة على الصرف لـ 8 حالات، وتم إرجاء الصرف لـ 8 أخرين لاستيفاء الأوراق المطلوبة.