موعد فتح المدارس 2022.. وخبيرة تربوية توجه نصائح للطلاب وأولياء الأمور

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد فتح المدارس 2022 بمختلف المدارس الرسمية واللغات والخاصة للعالم الدراسي الجديد 2022 - 2023، بداية شهر أكتوبر المقبل تزامناً مع بدء الدراسة الجامعية حرصاً منها على توحيد مواعيد العام المدراسي.

التربية والتعليم تشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل إعلان موعد فتح المدارس 2022 على كافة الاستعدادت اللازمة لاستقبال العام الدراسي الجديد بمختلف المدارس، ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، جميع المدارس الالتزام بتعليمات بداية العام الدراسي الجديد، والإجراءات الوقائية.

موعد فتح المدارس 2022 - 2023

وأوضحت وزارة التعليم وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، أن موعد فتح المدارس سيوافق يوم 1 أكتوبر المقبل، وتبلغ مدة الفصل الدراسي الأول 98 يوماً دراسياً في حين تبلغ مدة الفصل الدراسي الثاني 96 يوماً دراسياً بعد حذف جميع أيام العطلات الرسمية بالإضافة إلى الإجازات في كل فصل دراسي.

موعد بدء الدراسة بالمدارس الدولية 2022-2023

وأضافت وزارة التعليم أن الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 سيكون أول أيام بدء الدراسة بالمدراس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة «الدولية».

استعدادت استقبال العام الجديد

وأكدت وزارة التعليم أنه يجري حالياً لتواصل مع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد من خلال القيام بصيانة المدارس وتجهيز الكتب الدراسية وطباعتها، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتعقيم الفصول بصفة مستمرة.

مجموعة من لأنشطة الطلابية

وأشارت الوزارة إلى أن العام الدراسي الجديد يبدأ بمجموعة من الأنشطة الرياضية وسيتم تطبيق اليوم الدراسي في مختلف المدراس بالتناوب، والاهتمام بالموهوبين والمبتكرين، وتستعد الوزارة للعام الجديد من خلال تجهيز نحو 60 ألف مدرسة لاستقبال الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

نصائح للطلاب وأولياء الأمور

من جانبه وجهت مرفت عويس، الخبيرة التربوية، نصائحها للطلاب قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بضرورة أخذ كافة الإجراءات الوقائية، والاهتمام بممارسة الرياضة لتجديد النشاط، والانتظام في الدراسة بصفة يومية، وتقليل استخدام الهواتف الذكية وأجهزة التابلت، والاهتمام بالأنشطة أثناء فترة الدراسة مثل القراءة أو تعلم الموسيقي والرسم أو البرمجة.

وأضافت «مرفت» لـ«الوطن»، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة ضرورة تنظيم الوقت وعدم اللجوء إلى المنبهات والسهر لساعات طويلة ومتأخرة والاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية بما يساعد في تنشيط الذاكرة، مؤكدة أنه يجب على أولياء الأمور مساندة الطلاب وتشجعيهم، وعدم مقارنتهم بغيرهم لأنه يأتي بنتيجة سلبية.