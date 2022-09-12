«الأدوية الأوروبية» تؤيد جرعة تنشيطية من «فايزر» ضد سلالتين لـ أوميكرون

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الاثنين، تأييد جرعة تنشيطية من فايزر تستهدف سلالتين من أوميكرون، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

جرعة معززة وتنشيطية

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالإذن بجرعة معززة معدلة من لقاح فيروس كورونا Pfizer-BioNTech الذي يتضمن الحماية ضد اثنين من أحدث إصدارات أوميكرون ، إذ تتطلع البلدان إلى تعزيز برامج التحصين الخاصة بها قبل فصل الشتاء.

استجابة مناعية فعالة

وقالت الجهة المنظمة في الاتحاد الأوروبي، إن الدراسات المختبرية تشير إلى أن اللقاح المركب الذي يستهدف كلاً من فيروس COVID-19 الأصلي، بالإضافة إلى المتغيرات الفرعية أوميكرون BA.4 و BA.5 يجب أن يؤدي إلى استجابة مناعية فعالة.