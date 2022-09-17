اليوم.. مسلم يحيي حفلا غنائيا بساقية الصاوي

يستعد الجمهور مساء اليوم السبت، للقاء المطرب مسلم في حفل غنائي، يقدم خلاله عددًا من أغانيه المميزة والتي يتفاعل معها الجمهور ويطلبونها منه.

ويحيي المطرب مسلم حفله الغنائي على خشبة مسرح النهار بساقية الصاوي فى منطقة الزمالك، والذي سينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسط حضور جماهيرى كبير، حيث شهد شباك التذاكر إقبالًا كبيرًا بمجرد طرحها.

حفلات ساقية الصاوي

يذكر أن ساقية الصاوي تشهد خلال هذه الفترة حالة من النشاط حيث تقيم عدد من الحفلات الغنائية المميزة كان أخرها حفل غنائي للفنان الشعبي عبد الباسط حمودة وسط حضور جماهيرى كبير.

آخر أعمال مسلم

وطرح مسلم مؤخرًا أغنية بعنوان «عايزة اللي يفرفشلها»، والتى قدمها على طريقة الديو مع الطفل محمد أسامة والذي قدم الأغنية الشهيرة الغزالة رايقة، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج خالد خان وحققت نجاح كبير على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .